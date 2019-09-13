У Гонконгу поновилися акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту, тисячі демонстрантів збираються в торгових центрах. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Mothership.
Тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах Гонконгу та вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях.
Зазначається, що маніфестанти обрали торгові центри для проведення акцій, тому що, на їх думку, в поліції не буде причин розганяти протест, адже учасники нічого не порушують.
Нагадаємо, в результаті сутичок з поліцією в Гонконзі постраждали 19 осіб.