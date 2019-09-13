В Гонконге возобновились акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, тысячи демонстрантов собираются в торговых центрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Mothership.
Тысячи протестующих собрались в торговых центрах Гонконга и требуют расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях.
Отмечается, что манифестанты выбрали торговые центры для проведения акций, так как, по их мнению, в полиции не будет причин разгонять протест, ведь участники ничего не нарушают.
Напомним, в результате столкновений с полицией в Гонконге пострадали 19 человек.