Из-за протестов в Гонконге сократят количество событий к 70-летию КНР

Из-за продолжающихся в городе протестов отменен праздничный салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке состоится без присутствия публики. В целях безопасности гости будут следить за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где следом состоится прием.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, ключевые министры ее правительства, многие законодатели не будут присутствовать на этом мероприятии. В понедельник они вылетели в Пекин в составе делегации, в которую вошли свыше 240 человек, для участия в торжествах на площади Тяньаньмэнь, где во вторник состоится военный парад.

Сообщается, что Лам вернется в Гонконг вечером 1 октября через Шэньчжэнь, во время отсутствия ее будет замещать главный секретарь (главный министр) Мэттью Чжан.

Как писал УНН, в воскресенье протестующие провели как минимум три демонстрации в Гонконге в 17-й подряд уикенд антиправительственных протестов, полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами.