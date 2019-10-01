Разведка Гонконге узнала о запланированных нападения протестующих в полицию

В этот день должны состояться празднования 70-летия независимости Китайской Народной Республики или Национальный день в Гонконге.

Полиция заявила, что получила разведданные. Согласно ему протестующие якобы призывают убивать офицеров и представителей общественности, а также бомбить здания.

"У нас есть сведения, свидетельствующие о том, что некоторые жестокие протестующие подстрекают других, в том числе тех, кто склонен к самоубийству, осуществлять экстремальные действия, такие как убийство полиции, маскировки себя как полицейских, чтобы убивать других, а также поджигать автозаправочные станции ", - сказали в полиции Гонконга.

Также на брифинге полиция сообщила, что за выходные были арестованы 157 человек, большинство из них - в воскресенье, когда в нескольких частях острова Гонконг произошли жестокие столкновения.

Напомним, из-за протестов в Гонконге сократят количество событий к 70-летию КНР.