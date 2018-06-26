Розвідка: бойовики заборонили лікарям розповсюджувати дані про поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Бойовики заборонили лікарям розповсюджувати дані про поранених, які перебувають на лікуванні, а пораненим – спілкуватися із хворими цивільними особами у лікарнях. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“До медичного персоналу лікарень доведено вказівки щодо заборони розповсюдження відомостей про військових, що перебувають на лікуванні. У свою чергу, військовослужбовцям окупаційних військ заборонено спілкування із цивільними пацієнтами, насамперед щодо обстановки в районі ведення бойових дій та втрат особового складу”, — сказав Праута.
За його словами, робиться це з метою протидії поширенню панічних настроїв серед особового складу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що минулої доби під час бойових дій одного українського захисника поранено.