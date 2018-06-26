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Разведка: боевики запретили врачам распостранять данные о раненых

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Боевики запретили врачам распространять данные о раненых, находящихся на лечении, а раненым - общаться с больными гражданскими лицами в больницах. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"Медицинскому персоналу больниц даны указания о запрете распространения сведений о военных, находящихся на лечении. В свою очередь, военнослужащим оккупационных войск запрещено общаться с гражданскими пациентами, прежде всего об обстановке в районе ведения боевых действий и потерях личного состава", - сказал Праута.

По его словам, делается это с целью противодействия распространению панических настроений среди личного состава на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что за прошедшие сутки во время боевых действий один украинский защитник ранен.

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