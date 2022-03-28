Розташування російських військ за добу не змінилося - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У своєму останньому оновленні від розвідки про ситуацію в Україні Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що за останню добу "не відбулося суттєвих змін у розташуванні російських військ", пише УНН.
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"За останні 24 години не відбулося суттєвих змін у розташуванні російських військ на окупованій території України", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними розвідки, поточна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців.
"росія найбільше здобула на півдні в районі Маріуполя, де продовжуються запеклі бої, у той час як росія намагається захопити порт", - вказано у повідомленні про оцінку ситуації за добу.
Доповнення
На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога. Українськими воїнами знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані щодо кількості уточнюються.