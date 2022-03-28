Расположение российских войск за сутки не изменилось - британская разведка

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"За последние 24 часа не произошло существенных изменений в расположении российских войск на оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

По данным разведки, текущая нехватка материально-технического обеспечения усиливается отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев.

"россия добилась больше всего на юге в районе Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои, в то время как россия пытается захватить порт", - указано в сообщении об оценке ситуации за сутки.

Дополнение

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отражено 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.