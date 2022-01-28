Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук просить відправити його не на гаупвахту, а у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Підозрюваний у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемій Рябчук під час судового засідання попросив відправити його у СІЗО замість гаупвахти. Це просив і його адвокат, передає кореспондент УНН.
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“Мені щиро шкода людей, яким я завдав біль своїм вчинком. Я винний і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати ніч 26-27 січня. Після затримання з прокурором та слідчими ми провели допит, на якому я до пізньої ночі розповідав, що було. Моє єдине бажання — відправити мене не на гауптвахту, а до слідчого ізолятора”, — заявив Рябчук.
Що було раніше
Прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.