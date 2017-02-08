Розслідування справи про замах на А.Геращенка триватиме 3-4 місяці — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Досудове розслідування замаху на життя народного депутата Антона Геращенка може тривати 3-4 місяці. Про це нардеп заявив у ексклюзивному коментарі УНН.
“Я думаю, що це розслідування займе близько 3-4 місяців, так як воно достатньо просте за своєю суттю”, — сказав А.Геращенко.
Нардеп нагадав, що по закінченню досудового розслідування підозрюваним буде вручений обвинувальний акт і справу передадуть до суду.
Він нагадав, що двоє підозрюваних наразі перебувають у СІЗО, їм обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.
За його словами, підозрюваним може загрожувати найвища міра покарання — пожиттєве, за організацію замаху на життя народного депутата.
Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім’я нардепа не називалося.
Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.
Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.