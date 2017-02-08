Расследование дела о покушении на А.Геращенка продлится 3-4 месяца - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Досудебное расследование покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко может длиться 3-4 месяца. Об этом нардеп заявил в эксклюзивном комментарии УНН.
"Я думаю, что это расследование займет около 3-4 месяцев, так как оно достаточно простое по своей сути", - сказал А.Геращенко.
Нардеп напомнил, что по окончании предварительного расследования подозреваемым будет вручен обвинительный акт и дело передадут в суд.
Он напомнил, что двое подозреваемых сейчас находятся в СИЗО, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
По его словам, подозреваемым может грозить высшая мера наказания - пожизненная, за организацию покушения на жизнь народного депутата.
Как сообщал УНН, 21 января глава СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата. При этом имя нардепа не называлось.
Позднее то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.
Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенка.