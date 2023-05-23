Розсилали фішингові посилання під приводом оформлення грошової допомоги: у Львові викрили злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Львові правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої привласнили близько 6 млн гривень за допомогою фішингу. Злочинці розсилали фішингові посилання від ім'я Президента України, ООН, UNICEF та інших організацій під виглядом оформлення соціальних виплат. Про це йдеться на сайті Національної поліції України, пише УНН.
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Злочинці створювали та розсилали фішингові посилання під виглядом оформлення соціальних виплат.
"У такий спосіб вони отримали доступ до рахунків понад 1500 осіб і надалі привласнили їхні гроші. Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру", - повідомили у Нацполіції.
Четверо жителів Кривого Рогу, які переїхали на Львівщину, виявилися злочинцями, які організували злочинну схему. Вони залучили ще чотирьох осіб до виконання злочинних дій.
Група зловмисників розсилала фішингові посилання через соціальні мережі та месенджери, видаючи це за посилання для грошової допомоги від Президента України, ООН, UNICEF та інших організацій. Інтерфейс шахрайських вебсайтів був максимально схожим на офіційні ресурси урядових структур і банківських установ.
Після переходу за посиланням, зловмисники отримували банківські дані громадян і могли контролювати онлайн-банкінгові облікові записи. Після цього злочинці замінювали фінансові номери облікових записів людей на свої.
З отриманих рахунків потерпілих зловмисники здійснювали оплату на автозаправках та готівкові виплати.
За попередніми даними, злочинна група отримала доступ до онлайн-банкінгу близько 1500 осіб. Загальна сума завданих збитків становить 6 мільйонів гривень.
"Протиправну діяльність вісьмох чоловіків викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Львівщини спільно зі слідчим відділом Львівського районного управління поліції №2 обласного главку у співпраці з працівниками служб безпеки ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.
Також поліціянти провели обшуки в оселях та автомобілях зловмисників. Під час обшуків було вилучено чотири десятки мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки, які використовувалися у злочинній діяльності.
Четверо чоловіків були затримані згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили фігурантам підозри у вчинені шахрайства, створені та участі у злочинній організації згідно з частиною 4 статті 190 та частинами 1 та 2 статті 255 Кримінального кодексу України.
Також трьом учасникам групи було пред'явлено підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж згідно з частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії щодо цього випадку продовжуються.
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