Рассылали фишинговые ссылки под предлогом оформления денежной помощи: во Львове разоблачили преступников

ukru
13 марта, 19:26 • 46348 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104028 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107278 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107476 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101542 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94596 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110173 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131339 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170978 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202116 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 40242 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 35281 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21034 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 44330 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 22935 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170978 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202116 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143942 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150464 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186953 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65123 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103602 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120622 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156323 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163199 просмотра
Актуальное
Рассылали фишинговые ссылки под предлогом оформления денежной помощи: во Львове разоблачили преступников

Рассылали фишинговые ссылки под предлогом оформления денежной помощи: во Львове разоблачили преступников

Киев • УНН

 • 591679 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Во Львове правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой присвоили около 6 млн гривен с помощью фишинга. Преступники рассылали фишинговые ссылки от имени Президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций под видом оформления социальных выплат. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Преступники создавали и рассылали фишинговые ссылки под видом оформления социальных выплат.

"Таким образом они получили доступ к счетам более 1500 человек и в дальнейшем присвоили их деньги. Фигуранты задержаны, им сообщено о подозрении", - сообщили в Нацполиции.

Четверо жителей Кривого Рога, которые переехали на Львовщину, оказались преступниками, которые организовали преступную схему. Они привлекли еще четырех человек к выполнению преступных действий.

Группа злоумышленников рассылала фишинговые ссылки через социальные сети и мессенджеры, выдавая это за ссылки для денежной помощи от Президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций. Интерфейс мошеннических веб-сайтов был максимально похож на официальные ресурсы правительственных структур и банковских учреждений.

После перехода по ссылке, злоумышленники получали банковские данные граждан и могли контролировать онлайн-банкинговые учетные записи. Затем преступники заменяли финансовые номера учетных записей людей на свои.

С полученных счетов потерпевших злоумышленники осуществляли оплату на автозаправках и наличные выплаты.

По предварительным данным, преступная группа получила доступ к онлайн-банкингу около 1500 человек. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 6 миллионов гривен.

"Противоправную деятельность восьмерых мужчин разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Львовщины совместно со следственным отделом Львовского районного управления полиции №2 областного главка в сотрудничестве с работниками служб безопасности ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Также полицейские провели обыски в домах и автомобилях злоумышленников. Во время обысков было изъято четыре десятка мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты и SIM-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Четверо мужчин были задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили фигурантам подозрения в совершении мошенничества, создании и участии в преступной организации согласно части 4 статьи 190 и частям 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины.

Также трем участникам группы было предъявлено подозрение по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей согласно части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия по этому случаю продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники используют платежные электронные письма для кибератак: что надо знать

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы