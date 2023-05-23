Рассылали фишинговые ссылки под предлогом оформления денежной помощи: во Львове разоблачили преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Во Львове правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой присвоили около 6 млн гривен с помощью фишинга. Преступники рассылали фишинговые ссылки от имени Президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций под видом оформления социальных выплат. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Преступники создавали и рассылали фишинговые ссылки под видом оформления социальных выплат.
"Таким образом они получили доступ к счетам более 1500 человек и в дальнейшем присвоили их деньги. Фигуранты задержаны, им сообщено о подозрении", - сообщили в Нацполиции.
Четверо жителей Кривого Рога, которые переехали на Львовщину, оказались преступниками, которые организовали преступную схему. Они привлекли еще четырех человек к выполнению преступных действий.
Группа злоумышленников рассылала фишинговые ссылки через социальные сети и мессенджеры, выдавая это за ссылки для денежной помощи от Президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций. Интерфейс мошеннических веб-сайтов был максимально похож на официальные ресурсы правительственных структур и банковских учреждений.
После перехода по ссылке, злоумышленники получали банковские данные граждан и могли контролировать онлайн-банкинговые учетные записи. Затем преступники заменяли финансовые номера учетных записей людей на свои.
С полученных счетов потерпевших злоумышленники осуществляли оплату на автозаправках и наличные выплаты.
По предварительным данным, преступная группа получила доступ к онлайн-банкингу около 1500 человек. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 6 миллионов гривен.
"Противоправную деятельность восьмерых мужчин разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Львовщины совместно со следственным отделом Львовского районного управления полиции №2 областного главка в сотрудничестве с работниками служб безопасности ПриватБанка", - говорится в сообщении.
Также полицейские провели обыски в домах и автомобилях злоумышленников. Во время обысков было изъято четыре десятка мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты и SIM-карты, которые использовались в преступной деятельности.
Четверо мужчин были задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи объявили фигурантам подозрения в совершении мошенничества, создании и участии в преступной организации согласно части 4 статьи 190 и частям 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины.
Также трем участникам группы было предъявлено подозрение по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей согласно части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия по этому случаю продолжаются.
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