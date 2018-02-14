Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 14 лютого

Гірськолижний спорт (слалом)

Початок об 10:15 за місцевим часом (3:15 за Києвом)

За Україну виступить Ольга Книш.

Лижне двоєборство (індивідуальні змагання NH, індивідуальні змагання, 10 км)

Початок о 15:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом)

За Україну виступить Віктор Пасічник.

Біатлон (індивідуальна гонка, 15 км)

Початок о 20:05 за місцевим часом (13:05 за Києвом)

Від України можуть виступити Валентина Семеренко, Юлія Джіма, Олена Підгрушна, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко.

Санний спорт (двомісні сани)

Початок о 20:20 за місцевим часом (13:20 за Києвом)

За Україну виступить Олександр Оболончик і Роман Захарків.

Нагадаємо, через погану погоду на Олімпіаді змагання з жіночого гігантського слалому перенесли на 15 лютого.