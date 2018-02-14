Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде на 14 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В пятый день зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинские спортсмены выступят в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, биатлоне и санном спорте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НОК Украины.
Горнолыжный спорт (слалом)
Начало в 10:15 по местному времени (3:15 по Киеву)
За Украину выступит Ольга Кныш.
Лыжное двоеборье (индивидуальные соревнования NH, индивидуальные соревнования, 10 км)
Начало в 15:00 по местному времени (8:00 по Киеву)
За Украину выступит Виктор Пасечник.
Биатлон (индивидуальная гонка, 15 км)
Начало в 20:05 по местному времени (13:05 по Киеву)
От Украины могут выступить Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.
Санный спорт (двухместные сани)
Начало в 20:20 по местному времени (13:20 по Киеву)
За Украину выступят Александр Оболончик и Роман Захаркив.
Напомним, из-за плохой погоды на Олимпиаде соревнования по женскому гигантскому слалому перенесли на 15 февраля.