Рожкову призначили першим заступником голови Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Рада Національного банку України призначила першого заступника та заступника голови НБУ. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає УНН.
Першим заступником голови НБУ рада призначила Катерину Рожкову з 16 червня 2018 року. На цій посаді Катерина Рожкова продовжить відповідати за діяльність блоку “Пруденційний нагляд”.
Заступником голови НБУ рада призначила Сергія Холода з 23 липня 2018 року. На цій посаді Сергій Холод відповідатиме за діяльність блоку “Платіжні системи та грошовий обіг”.
Ці кандидатури для призначення на посади подав раді голова Нацбанку Яків Смолій.
Як повідомляв УНН, 15 березня 2018 року Верховна Рада України своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України.