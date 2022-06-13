Розглядають різні локації: в ОП розповіли про підготовку до Євробачення в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Для того, щоб забезпечити зручну логістику та безпеку, розглядають різні локації для проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Про це повідомив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Україна вже розпочинає підготовку фіналу Євробачення 2023. Ми показуємо світу свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти", – написав Тимошенко.
Деталі
Він зазначив, що головне питання для України та Європейської мовної спілки – безпека.
"Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до "Євробачення 2023". Для того, аби забезпечити зручну логістику, а головне – безпеку, розглядаємо різні локації. Які саме поки не можемо анонсувати. Ми вдячні за шалену підтримку європейських партнерів. Зараз ми боронимо не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ", – повідомив Тимошенко.
Доповнення
Раніше представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомляв, що Кабмін створив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".
Перед цим у Мінкульті заявляли, що не мають сумнівів, що Євробачення має відбутися в Україні.
Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.