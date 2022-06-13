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Розглядають різні локації: в ОП розповіли про підготовку до Євробачення в Україні

Розглядають різні локації: в ОП розповіли про підготовку до Євробачення в Україні

Київ • УНН

 • 138086 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Для того, щоб забезпечити зручну логістику та безпеку, розглядають різні локації для проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Про це повідомив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Україна вже розпочинає підготовку фіналу Євробачення 2023. Ми показуємо світу свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти", – написав Тимошенко.

Деталі

Він зазначив, що головне питання для України та Європейської мовної спілки – безпека.

"Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України з самого початку інтегровані в роботу над підготовкою до "Євробачення 2023". Для того, аби забезпечити зручну логістику, а головне – безпеку, розглядаємо різні локації. Які саме поки не можемо анонсувати. Ми вдячні за шалену підтримку європейських партнерів. Зараз ми боронимо не тільки свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ", – повідомив Тимошенко.

Доповнення

Раніше представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомляв, що Кабмін створив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Перед цим у Мінкульті заявляли, що не мають сумнівів, що Євробачення має відбутися в Україні.

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

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