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Рассматривают разные локации: в ОП рассказали о подготовке к Евровидению в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Для того, чтобы обеспечить удобную логистику и безопасность, рассматривают различные локации для проведения в Украине песенного конкурса "Евровидение-2023". Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Украина уже начинает подготовку финала Евровидения 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты", - написал Тимошенко.

Детали

Он отметил, что главный вопрос для Украины и Европейского языкового союза – безопасность.

"Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к "Евровидению 2023". Для того чтобы обеспечить удобную логистику, а главное – безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать. Мы благодарны за безумную поддержку европейских партнеров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир", - сообщил Тимошенко.

Дополнение

Ранее представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщал, что Кабмин образовал Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

Перед этим в Минкульте заявляли, что не сомневаются, что Евровидение должно состояться в Украине.

Победителем международного песенного конкурса “Евровидение-2022”, который в этом году состоялся в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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