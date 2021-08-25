Розділення відміняється: у МВС роз’яснили, для чого потрібен законопроект про функції ДСНС

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У МВС пояснили, що, відповідно постанови Кабміну, вони є центральним органом влади, що “формує політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій”. А ось реалізатором, відповідно до постанови Кабміну від 2015 року, є Державна служба з надзвичайних ситуацій - “реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності”.

Додамо, що таке закріплення повноважень у підзаконних актах відбулося після остаточного переходу ДСНС у структури МВС у 2014, після ліквідації Міністерства з надзвичайних ситуацій, яка стартувала ще 2012 року.

Однак з відповіді отриманої від МВС, випливає, що з того часу не все законодавство було приведене у відповідність до цих змін.

“Разом з тим, до цього часу в Кодексі та інших законодавчих актах не врегульовано питання в частині визначення повноважень органу, що формує державну політику у сфері цивільного захисту, та органу, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту”, — повідомили в МВС.

Додамо

Також у міністерстві повідомили, що законопроект про розмежування повноважень розроблявся ще за часів міністра Авакова, доопрацьовувався документ також за його часів. А ось перевнесення його на розгляд Кабміну пов’язане з призначенням нового міністра.

“Міністерством внутрішніх справ України на виконання рішення Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності від 14 травня 2021 року (пункт 19 протоколу № 15) вносився доопрацьований законопроєкт на розгляд Уряду (лист МВС від 22.06.2021 № 28123/1/35-2021 за підписом А.Б. Авакова).

Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.07.2021 № 24301/0/2-21 законопроєкт було повернено для його розгляду та погодження новопризначеним міністром внутрішніх справ Монастирським Д.А., для повторного внесення на розгляд уряду.

Після погодження міністром внутрішніх справ Монастирським Д. А. законопроєкт було повторно надіслано на розгляд уряду листом МВС від 29.07. 2021 № 34797/1/35-2021”, — йдеться у відповіді.

Наразі законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України за № 5847 від 12 серпня 2021 року.