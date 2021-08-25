Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС

КИЕВ. 25 августа. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты", вызвавший бурное обсуждение в СМИ, как имеющий целью вывести ГСЧС из структуры МВД, разрабатывался еще при министре Авакове и должен урегулировать полномочия и деятельность органов в сфере гражданской защиты, а не отделить их друг от друга. УНН в ответ на запрос в МВД предоставили разъяснения по этому законопроекту.