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Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС

Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 53173 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты", вызвавший бурное обсуждение в СМИ, как имеющий целью вывести ГСЧС из структуры МВД, разрабатывался еще при министре Авакове и должен урегулировать полномочия и деятельность органов в сфере гражданской защиты, а не отделить их друг от друга. УНН в ответ на запрос в МВД предоставили разъяснения по этому законопроекту.

Детали

В МВД пояснили, что, согласно постановлению Кабмина, они являются центральным органом власти, что "формирует политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций". А вот реализатором, в соответствии с постановлением Кабмина от 2015 года, является Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - "реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, а также гидрометеорологической деятельности".

Добавим, что такое закрепление полномочий в подзаконных актах произошло после окончательного перехода ГСЧС в структуру МВД в 2014 году, после ликвидации Министерства по чрезвычайным ситуациям, которая стартовала еще с 2012 года.

Однако из ответа полученного от МВД, следует, что с тех пор не все законодательство было приведено в соответствие с этими изменениями.

"Вместе с тем, до сих пор в Кодексе и других законодательных актах не урегулирован вопрос в части определения полномочий органа, формирующего государственную политику в сфере гражданской защиты, и органа, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты", - сообщили в МВД.

Добавим

Также в министерстве сообщили, что законопроект о разграничении полномочий разрабатывался еще при министре Авакове, дорабатывался документ также при нем. А вот перевнесение его на рассмотрение Кабмина связано с назначением нового министра.

"Министерством внутренних дел Украины во исполнение решения Правительственного комитета по вопросам цифровой трансформации, развития общин и территорий, образования, науки и инноваций, здравоохранения, защиты окружающей среды, экономической, финансовой, правовой политики и правоохранительной деятельности от 14 мая 2021 года (пункт 19 протокола № 15) вносился доработанный законопроект на рассмотрение Правительства (письмо МВД от 22.06.2021 № 28123/1/35-2021 за подписью А.Б. Авакова).

Письмом Секретариата Кабинета Министров Украины от 26.07.2021 № 24301/0/2-21 законопроект был возвращен для его рассмотрения и согласования новым министром внутренних дел Монастырским Д.А., для повторного внесения на рассмотрение правительства.

После согласования министром внутренних дел Монастырским Д. А. законопроект был повторно направлен на рассмотрение правительства письмом МВД от 29.07. 2021 № 34797/1/35-2021", - говорится в ответе.

Сейчас законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины № 5847 от 12 августа 2021 года.

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