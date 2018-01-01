Роухані назвав причини іранських антиурядових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Ісламської Республіки Ірану Хасан Роухані вважає, що масові акції протесту, які тривають в Ісламській республіці з четверга, викликані внутрішніми проблемами і втручанням інших держав у життя країни. Про це в понеділок повідомило агентство Mehr, інформує УНН.
“Вороги Ісламської Республіки Іран зляться на славу, успіх і прогрес іранської нації, вони поклялися викликати у країні проблеми, але народ і уряд Ірану відповість їм”, — заявив Роухані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані під час акції протесту застрелили поліцейського
Іранський президент також зазначив, що протести потрібно використовувати як “можливість з’ясувати глибоке коріння проблеми”. “Не всі люди, які вийшли на вулиці, підкоряються іноземцям: деякі з них протестують через власні почуття і проблеми”, — підкреслив Роухані.
Секретар Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Алі Шамхані в інтерв’ю ліванському телеканалу Al Mayadeen заявив, що іранський уряд “не відчуває занепокоєння з приводу вуличних виступів в Тегерані та в інших містах країни”. За його словами, “акції протесту викликані невдоволенням, яке висловлює частина іранського народу в зв’язку з економічною ситуацією”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім підтримав учасників акцій протесту в Ірані
“Цим намагаються скористатися ворожі зовнішні сили, які мають на меті перешкодити відродженню Ірану, завдавши удар зсередини”, — зазначив Шамхані. Він звинуватив у втручанні у внутрішні справи республіки Сполучені Штати, Ізраїль і Саудівську Аравію.
За інформацією Al Mayadeen, іранські спецформування зайняли у понеділок центральні райони Тегерана задля придушення антиурядових протестів. Посилені патрулі виставлені на площі Азаді, Енгелаб і Фірдоусі.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, в Ірані щонайменше 12 людей загинули під час вуличних антиурядових протестів. Акції протесту почалися в Мешхеді — другому за величиною місті Ірану. У неділю в Тегерані поліція використовувала сльозогінний газ і водяні гармати, щоб розігнати протестуючих, які вигукували ворожі гасла на адресу уряду та псували зображення аятолли Хомейні (останнє передбачає для “зловмисників” смертну кару).