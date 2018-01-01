Роухані назвав причини іранських антиурядових протестів

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Ісламської Республіки Ірану Хасан Роухані вважає, що масові акції протесту, які тривають в Ісламській республіці з четверга, викликані внутрішніми проблемами і втручанням інших держав у життя країни. Про це в понеділок повідомило агентство Mehr, інформує УНН.