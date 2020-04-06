Росію закликали не блокувати українські медіа на окупованих територіях у період пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Посольство США в Україні закликало Росію не блокувати українські медіа у період пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство США в Україні.
“Мешканці Криму та Донбасу заслуговують на доступ до незалежних медіа. Росія повинна припинити блокування українських медіа-ресурсів на українській території. Доступ до достовірної інформації важливий завжди, а під час пандемії COVID-19 він особливо необхідний”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, постійне представництво України при ООН закликало Росію припинити блокаду та дозволити міжнародним місіям моніторити ситуацію на окупованих територія Донбасу та забезпечити догляд за політв’язнями в анексованому Криму.