Російський опозиціонер О.Навальний вийшов на волю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний сьогодні вийшов на свободу після 15-ти добового арешту. Про це сказав журналістам під стінами слідчого ізолятора керівник передвиборного штабу О.Навального Леонід Волков, передає кореспондент УНН.
"Олексій зателефонував і повідомив, що його вивезли в УВС Коньково і там відпустили о 14:28… він уже їде додому", - сказав Л.Волков.
Варто зазначити О.Навальний планує брати участь у президентських виборах в РФ у 2018 році.
Як повідомляв УНН, суд арештував О.Навального на 15 діб. Також, суд оштрафував О.Навального на 20 тис. рублів, визнавши його винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.
Після цього захист російського опозиціонера оскаржив його арешт на 15 діб за непокору поліцейському на акції в центрі Москви.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією О.Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1 тис. 30 осіб.