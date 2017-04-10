Российский оппозиционер А.Навальный вышел на свободу

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66166 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166149 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121901 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119833 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114236 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105375 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103770 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157289 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский оппозиционер А.Навальный вышел на свободу

Российский оппозиционер А.Навальный вышел на свободу

Киев  •  УНН

 • 9357 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня вышел на свободу после 15-ти суточного ареста. Об этом сказал журналистам под стенами следственного изолятора руководитель предвыборного штаба А.Навального Леонид Волков, передает корреспондент УНН.

"Алексей позвонил и сообщил, что его вывезли в УВД Коньково и там отпустили в 14: 28 ... он уже едет домой", - сказал Л.Воков.

Стоит отметить, что А.Навальный планирует участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году.

Как сообщал УНН, суд арестовал А.Навального на 15 суток. Также суд оштрафовал А.Навального на 20 тыс. рублей, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы.

После этого защита российского оппозиционера обжаловал его арест на 15 суток за неповиновение полицейскому на акции в центре Москвы.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией А.Навального 2 марта сообщил о тайной "империе" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.

В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны не менее 1 тыс. 30 человек.

Украинские Национальные Новости

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