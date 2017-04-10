Российский оппозиционер А.Навальный вышел на свободу

"Алексей позвонил и сообщил, что его вывезли в УВД Коньково и там отпустили в 14: 28 ... он уже едет домой", - сказал Л.Воков.

Стоит отметить, что А.Навальный планирует участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году.

Как сообщал УНН, суд арестовал А.Навального на 15 суток. Также суд оштрафовал А.Навального на 20 тыс. рублей, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы.

После этого защита российского оппозиционера обжаловал его арест на 15 суток за неповиновение полицейскому на акции в центре Москвы.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией А.Навального 2 марта сообщил о тайной "империе" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.

В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны не менее 1 тыс. 30 человек.