Російський МіГ-29 із авіаносної групи “Адмірала Кузнєцова” розбився в Середземному морі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російський винищувач МіГ-29 розбився в Середземному морі після зльоту з крейсера “Адмірал Кузнєцов”. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела в американському правлінні, передає УНН.
Як стало відомоFox News, російський МіГ-29 розбився в Середземному морі незабаром після зльоту з авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що МіГ-29 злетів з палуби “Адмірала Кузнєцова” 13 листопада і попрямував в сторону Сирії. Незабаром після цього
в літака виникли неполадки, він розвернувся в бік крейсера та заходячи на посадку, МіГ-29 впав у воду.
Повідомляється, що пілот встиг катапультуватися. Його дістав з води рятувальний вертоліт.
Зазначається, що офіційного підтвердження падіння російського винищувача немає.
Нагадаємо, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" підійшов до берегів Сирії.