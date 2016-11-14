Российский МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова" разбился в Средиземном море - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российский истребитель МиГ-29 разбился в Средиземном море после взлета из крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в американском правлении, передает УНН.
Как стало известно Fox News, российский МиГ-29 разбился в Средиземном море вскоре после взлета с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МиГ-29 взлетел с палубы "Адмирала Кузнецова" 13 ноября и направился в сторону Сирии. Вскоре после этого
у самолета возникли неполадки, он развернулся в сторону крейсера и заходя на посадку, МиГ-29 упал в воду.
Сообщается, что пилот успел катапультироваться. Его достал из воды спасательный вертолет.
Отмечается, что официального подтверждения падения российского истребителя нет.
Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" подошел к берегам Сирии.