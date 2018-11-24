Російський депутат заявив, що на форумі ООН в Женеві світ "почув точку зору кримчан"

“Форум наочно показав, що в Європі, нарешті, хочуть чути альтернативну точку зору”, — зазначив він, додавши, що російські парламентарії “готові запросити шановних представників міжнародних організацій — і ООН, і ОБСЄ — до Криму, щоб вони могли побачити (ситуацію з правами і свободами) на власні очі ”. Проведення женевського форуму, присвяченого темі “Парламенти як ключові суб’єкти заохочення прав людини, демократії та верховенства права”, російський депутат розцінив “однозначно позитивно”, підкресливши, що “приймаюча сторона показала високу організованість і дотримання нейтралітету”, і всім учасникам “була надана можливість висловитися ”.

Виступаючи в четвер на засіданні, Бальбек підкреслив, що на його думку: “російська цивілізація змогла згуртувати безліч етносів, різні конфесії в єдину монолітну російську націю”. Головною складовою успіху він назвав “взаємоповагу і турботу один про одного”, звернувши увагу на “рівність конфесій і етносів, повагу до мов і звичаїв”.

Відповідаючи на питання ТАРС, чи варто очікувати “змін в політиці Києва, який влаштував кримчанам водну, енергетичну і транспортну блокаду”, Бальбек сказав, що такі очікування “марні”, оскільки нібито “київська влада знаходиться під впливом націоналістичного чаду”. “Залишається тільки шкодувати, що сьогодні український народ знаходиться під інформаційним, політичним і економічним пресингом”, — зазначив парламентарій. “Київська влада поводяться так, немов працює на професійній підтанцьовці у Держдепу США, прагнуть йому сподобатися в своїй сліпій ненависті до всього, що пов’язано з “Русским миром”, — констатував представник окупаційної влади Криму.

У нинішній, другій сесії Форуму з питань прав людини, демократії та верховенства права взяли участь представники держав, міжнародних і неурядових організацій, експерти. Перша сесія Форуму, заснованого Радою ООН з прав людини, відбулася в Женеві в листопаді 2016 року.

Нагадуємо, Пенсійний фонд України підтвердив переписку з РФ у питаннях кримчан.