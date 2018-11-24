Російський депутат заявив, що на форумі ООН в Женеві світ "почув точку зору кримчан"

ukru
Ексклюзив
07:02 • 53809 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 197268 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 496269 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 481403 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 466011 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 462120 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 331757 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268440 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 532375 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178958 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.4 м/с
69 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 104163 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 96984 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 101551 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 94208 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 81930 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 53825 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 450034 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 532380 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 456199 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 405251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 2314 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 174912 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 171618 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 171873 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166030 перегляди
Актуальне
Російський депутат заявив, що на форумі ООН в Женеві світ "почув точку зору кримчан"

Російський депутат заявив, що на форумі ООН в Женеві світ "почув точку зору кримчан"

Київ • УНН

 • 11328 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Форум з питань прав людини, демократії та верховенства права, що проходив 22-23 листопада в женевському відділенні ООН, дав можливість нібито “донести до світової спільноти точку зору жителів Криму на ситуацію в сфері прав і свобод”. Таку думку висловив в бесіді з кореспондентом російського агентства ТАРС, підбиваючи в п’ятницю підсумки дискусії, заступник голови Комітету Держдуми РФ у справах національностей, колишній віце-прем’єр “кримського уряду” Руслан Бальбек, інформує УНН.

“Форум наочно показав, що в Європі, нарешті, хочуть чути альтернативну точку зору”, — зазначив він, додавши, що російські парламентарії “готові запросити шановних представників міжнародних організацій — і ООН, і ОБСЄ — до Криму, щоб вони могли побачити (ситуацію з правами і свободами) на власні очі ”. Проведення женевського форуму, присвяченого темі “Парламенти як ключові суб’єкти заохочення прав людини, демократії та верховенства права”, російський депутат розцінив “однозначно позитивно”, підкресливши, що “приймаюча сторона показала високу організованість і дотримання нейтралітету”, і всім учасникам “була надана можливість висловитися ”.

Виступаючи в четвер на засіданні, Бальбек підкреслив, що на його думку: “російська цивілізація змогла згуртувати безліч етносів, різні конфесії в єдину монолітну російську націю”. Головною складовою успіху він назвав “взаємоповагу і турботу один про одного”, звернувши увагу на “рівність конфесій і етносів, повагу до мов і звичаїв”.

Відповідаючи на питання ТАРС, чи варто очікувати “змін в політиці Києва, який влаштував кримчанам водну, енергетичну і транспортну блокаду”, Бальбек сказав, що такі очікування “марні”, оскільки нібито “київська влада знаходиться під впливом націоналістичного чаду”. “Залишається тільки шкодувати, що сьогодні український народ знаходиться під інформаційним, політичним і економічним пресингом”, — зазначив парламентарій. “Київська влада поводяться так, немов працює на професійній підтанцьовці у Держдепу США, прагнуть йому сподобатися в своїй сліпій ненависті до всього, що пов’язано з “Русским миром”, — констатував представник окупаційної влади Криму.

У нинішній, другій сесії Форуму з питань прав людини, демократії та верховенства права взяли участь представники держав, міжнародних і неурядових організацій, експерти. Перша сесія Форуму, заснованого Радою ООН з прав людини, відбулася в Женеві в листопаді 2016 року.

Нагадуємо, Пенсійний фонд України підтвердив переписку з РФ у питаннях кримчан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91