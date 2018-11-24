Российский депутат заявил, что на форуме ООН в Женеве мир "услышал точку зрения крымчан"

“Форум наглядно показал, что в Европе, наконец-то, хотят слышать альтернативную точку зрения”, — отметил он, добавив, что российские парламентарии “готовы пригласить уважаемых представителей международных организаций — и ООН, и ОБСЕ — в Крым, чтобы они могли увидеть (ситуацию с правами и свободами) воочию”. Проведение женевского форума, посвященного теме “Парламенты как ключевые субъекты поощрения прав человека, демократии и верховенства права”, российский депутат расценил “однозначно положительно”, подчеркнув, что “принимающая сторона показала высокую организованность и соблюдение нейтралитета”, и всем участникам “была предоставлена возможность высказаться”.

Выступая в четверг на заседании, Бальбек подчеркнул, что по его мнению: “российская цивилизация смогла сплотить множество этносов, разные конфессии в единую монолитную российскую нацию”. Главной составляющей успеха он назвал “взаимоуважение и заботу друг о друге”, обратив внимание на “равенство конфессий и этносов, уважение к языкам и обычаям”.

Отвечая на вопрос ТАСС, стоит ли ожидать “перемен в политике Киева, устроившего крымчанам водную, энергетическую и транспортную блокаду”, Бальбек сказал, что такие ожидания “бесполезны”, поскольку якобы “киевские власти находятся под воздействием националистического угара”. “Остается только сожалеть, что сегодня украинский народ находится под информационным, политическим и экономическим прессингом”, — отметил парламентарий. “Киевские власти ведут себя так, словно работают на профессиональной подтанцовке у Госдепа США, стремятся ему понравиться в своей слепой ненависти ко всему, что связано с Русским миром”, — констатировал представитель оккупационной власти Крыма.

В нынешней, второй сессии Форума по вопросам прав человека, демократии и верховенства права приняли участие представители государств, международных и неправительственных организаций, эксперты. Первая сессия Форума, учрежденного Советом ООН по правам человека, состоялась в Женеве в ноябре 2016 года.

Напоминаем, Пенсионный фонд Украины подтвердил переписку с РФ в вопросах крымчан.