Російський бітум як підрив репутації Президента Зеленського – Павло Янцен

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“Масштабне будівництво доріг підвищило попит на компоненти асфальтного покриття.

На сьогоднішній день немає ніякої необхідності постачати бітум з Російської Федерації. Внутрішнє виробництво і закупки бітуму з інших країн забезпечує потребу ринку нашої країни.”, – повідомляє Павло Янцен.

“Сьогодні при потребі в тисячу тонн бітуму Україна виробляє лише третину необхідного. При цьому, формально до 70% імпорту (а зараз – до 80%) бітуму в Україну постачають з Білорусі. Водночас ще у квітні 2019 року 20% бітуму в Україну офіційно завозили з Росії. Тоді ж Росія запровадила заборону на відвантаження бітуму в Україну. А вже у жовтні 2020 року Україна відновила експорт бітуму з країни-агресора за спеціальними дозволами”, – нагадав громадський діяч.

“Нафтова компанія здійснила поставки перших партій бітуму виробництва “Рязанського заводу бітумних матеріалів” (“Газпром-Нафта”). Про це повідомили в “Консалтинговій групі А-95” з посиланням на дані власного дослідження. У період з 10 по 15 серпня оператор поставив 222 тонн ресурсу через митний пункт пропуску Гоптівка-Нехотєєвка під Харковом. Ліцензію на постачання бітуму в Україну отримують компанії-виробники з Росії. Саме вони мають завозити нафтопродукти на непідконтрольні території “ЛНР” і “ДНР”. Також до цього переліку входять компанії, що здійснюють виплати у спеціальні фонди ФСБ. Російський бітум як підрив репутації Президента Зеленського”, – роз'яснює Павло Янцен.

Громадська організація просить правоохоронні органи звернути увагу на цю ситуацію і вважає це потужним ударом по національній безпеці України.