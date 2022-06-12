Російські війська знову обстріляли Сумщину із мінометів: щонайменше 20 «приходів»

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«Ніч пройшла сьогодні спокійно. Але вже зранку був артилерійський обстріл з мінометів - знову Великописарівська громада. Обстрілювали наших прикордонників з території рф. З кулеметів та зі стрілецької зброї, автоматів, було декілька черг. Більше 20-ти пострілів в наш бік. На щастя обійшлось без руйнувань і без жертв. Але ці обстріли вони щоденні, постійні і іноді починаючи з ночі тривають протягом дня», – наголосив Живицький.

За його словами, навіть є версія, що орки таким чином «здають заліки».

«Вже є версія, що орки таким чином, здають заліки. Їхні артилеристи тренуються на наших мирних населених пунктах», - додав він.

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