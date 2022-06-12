Российские войска снова обстреляли Сумскую область из минометов: по меньшей мере 20 «приходов»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Вооруженные силы российской федерации из минометов обстреляли территории Великописаревской общины Сумской области. Об этом в телемарафоне рассказал начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

«Ночь прошла сегодня спокойно. Но уже утром был артиллерийский обстрел из минометов – снова Великописаревская община. Обстреливали наших пограничников с территории рф. Из пулеметов и стрелкового оружия, автоматов, было несколько очередей. Более 20 выстрелов в нашу сторону. К счастью, обошлось без разрушений и без жертв. Но эти обстрелы они ежедневные, постоянные и иногда начиная с ночи продолжаются в течение дня», – подчеркнул Живицкий.

По его словам, даже есть версия, что орки таким образом «сдают зачеты».

«Уже есть версия, что орки таким образом сдают зачеты. Их артиллеристы тренируются на наших мирных населенных пунктах», - добавил он.

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