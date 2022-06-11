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Ворог продовжує обстріли Сумщини: під удар потрапили житлові будинки у місті Ворожба

Ворог продовжує обстріли Сумщини: під удар потрапили житлові будинки у місті Ворожба

Київ • УНН

 • 548701 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Російські війська вночі обстріляли з мінометів будинки жителів і лінії електропередач в місті Ворожба, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, в декількох будинках вибиті вікна, пошкоджені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - написав Живицький у Facebook.

Крім того, ближче до першої години ночі російські війська 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади.

"Жертв і руйнувань немає", - додав голова ОВА.

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