Ворог продовжує обстріли Сумщини: під удар потрапили житлові будинки у місті Ворожба

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"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, в декількох будинках вибиті вікна, пошкоджені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - написав Живицький у Facebook.

Крім того, ближче до першої години ночі російські війська 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади.

"Жертв і руйнувань немає", - додав голова ОВА.

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