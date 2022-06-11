Ворог продовжує обстріли Сумщини: під удар потрапили житлові будинки у місті Ворожба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Російські війська вночі обстріляли з мінометів будинки жителів і лінії електропередач в місті Ворожба, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький, передає УНН.
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"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, в декількох будинках вибиті вікна, пошкоджені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - написав Живицький у Facebook.
Крім того, ближче до першої години ночі російські війська 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади.
"Жертв і руйнувань немає", - додав голова ОВА.
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