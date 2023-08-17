Російські вертольоти Ка-52 містять компоненти західних і азійських країн - ОП

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"Наші фахівці давно досліджують Ка-52. Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", - написав Єрмак у Telegram.

"Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і наносити удари по позиціям Сил оборони", - вказав він.

Деталі

Зі слів керівника ОП, шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій, вивчаються. "Працюємо з урядами країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК. Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам, і вона була частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях. Але санкцій потрібно більше, тому ближчим часом ми опублікуємо документ з додатковими пропозиціями", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що санкції проти рф потрібно посилювати. "Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій", - підкреслив керівник ОП.

Доповнення

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вказав, що іноземні компоненти знаходять не лише в ударних дронах типу Shahed, які використовую росія у війні проти України. рф виготовляє і чимало ракет, вертольотів та літаків, для чого також потрібні технології, яких росія не має.