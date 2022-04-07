Російські окупанти продовжують примусово вивозити медиків і пацієнтів з Маріуполя - міськрада

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"Нові факти воєнних злочинів росії. Окупанти насильно вивезли маріупольців на територію рф і так званої "днр". Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів", - вказали у міськраді у Telegram.

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У мерії відзначають: що буде далі з людьми – невідомо. "Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів росії (хоча зараз там інших і немає)", - додали у міськраді.

"Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли щонайменш 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної воєнної адміністрації", - сказав Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.