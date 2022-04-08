Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є загиблі та поранені

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"Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах. Наразі відомо, що четверо людей загинули. Сім чоловік дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти. Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти" , – написав Лукашук.

Також у Кривому Розі ракета влучила в житловий сектор. Одна людина постраждала.

Нагадаємо

В Харківській області російські окупанти підпалили тіла трьох місцевих жителів.