В Харківській області російські окупанти підпалили тіла трьох місцевих жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські загарбники під час окупації села Гусарівка (Харківська область) закатували та підпалили трьох місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає УНН.
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Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня в підвалі одного із будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей.
Згідно з даними слідства, щоб приховати сліди своїх злочинів, окупанти перед підпалом накрили тіла цивільних шинами від автомобіля.
Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством - ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
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