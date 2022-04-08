В Харківській області російські окупанти підпалили тіла трьох місцевих жителів

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Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня в підвалі одного із будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей.

Згідно з даними слідства, щоб приховати сліди своїх злочинів, окупанти перед підпалом накрили тіла цивільних шинами від автомобіля.

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством - ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У Бучі окупанти намагалися спалити тіла 6 вбитих мирних мешканців: розпочато розслідування.