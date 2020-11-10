Російські миротворці в Карабасі та COVID-19 у Зеленського - головні події доби

Вчора ввечорі у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. В уряді розповіли, про стан прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і коли він востаннє спілкувався з Зеленським. Пізніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи готовий він буде виконувати обов’язки Президента, на тлі захворювання Зеленського.

Після оприлюднення інформації про COVID-19 у Зеленського, президент гостро відповів тим, хто “зрадів його хворобі” на коронавірус. Глава держави назвав їх “людьми з ампутованою совістю”, а також запевнив, що “зло повертається обов’язково й стократно”.

Окрім захворювань політиків у Києві, на COVID-19 захворів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він повідомив, що пішов на самоізоляцію та планує працювати дистанційно.

Зокрема, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки може протриматися “карантин вихідного дня”.

Нагадаємо, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.