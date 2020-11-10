Російські миротворці в Карабасі та COVID-19 у Зеленського - головні події доби

В ніч на 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше у мережі з’явився текст заяви. Слід зазначити, що наразі офіційні портали лідерів держав-підписантів не публікували документ.
Майже зразу після заяви Пашиняна, у Єревані почалися масові протести. Незадоволені умовами перемир’я, зокрема — передачею Азербайджану частини спірних територій, демонстранти увірвалися в будівлю уряду республіки. Вони вимагали видачу Пашиняна, вигукували антиурядові гасла. Зокрема, протестувальники побили спікера парламенту Вірменії.
В свою чергу, у Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом Президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше у Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. миротворців.
Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.
Слід зазначити, що цим подіям передувало збиття російського військового вертольоту на кордоні з Азербайджаном, атаку по якому визнав Баку. Міністерство зовнішніх справ Росії “позитивно” оцінило визнання з боку Азербайджану провини за збиття техніки.
Коронавірус в Україні
Вчора ввечорі у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. В уряді розповіли, про стан прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і коли він востаннє спілкувався з Зеленським. Пізніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи готовий він буде виконувати обов’язки Президента, на тлі захворювання Зеленського.
Після оприлюднення інформації про COVID-19 у Зеленського, президент гостро відповів тим, хто “зрадів його хворобі” на коронавірус. Глава держави назвав їх “людьми з ампутованою совістю”, а також запевнив, що “зло повертається обов’язково й стократно”.
Окрім захворювань політиків у Києві, на COVID-19 захворів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він повідомив, що пішов на самоізоляцію та планує працювати дистанційно.
Зокрема, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки може протриматися “карантин вихідного дня”.
Нагадаємо, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.