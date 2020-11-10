Российские миротворцы в Карабахе и COVID-19 у Зеленского - главные события суток

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в сети появился текст заявления. Следует отметить, что в настоящее время официальные порталы лидеров государств-подписантов не публиковали документ.
Почти сразу после заявления Пашиняна, в Ереване начались массовые протесты. Недовольные условиями перемирия, в частности — передачей Азербайджану части спорных территорий, демонстранты ворвались в здание правительства республики. Они требовали выдачу Пашиняна, выкрикивали антиправительственные лозунги. В частности, протестующие избили спикера парламента Армении.
В свою очередь, в Кремле подтвердили подписание соглашения. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.
Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.
Следует отметить, что этим событиям предшествовало сбивания российского военного вертолета на границе с Азербайджаном, атаку по которому признал Баку. Министерство иностранных дел России “положительно” оценилл признание со стороны Азербайджана вины за сбивание техники.
Коронавирус в Украине
Вчера вечером у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В правительстве рассказали о состоянии премьер-министра Дениса Шмыгаля и когда он в последний раз общался с Зеленским. Позже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, готов ли он будет исполнять обязанности Президента, на фоне заболевания Зеленского.
После обнародования информации о COVID-19 у Зеленского, президент резко ответил тем, кто “обрадовался его болезни” на коронавирус. Глава государства назвал их “людьми с ампутированной совестью”, а также заверил, что “зло возвращается обязательно и стократно”.
Кроме заболеваний политиков в Киеве, на COVID-19 заболел мэр Николаева Александр Сенкевич. Он сообщил, что пошел на самоизоляцию и планирует работать дистанционно.
В частности, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, сколько может продержаться “карантин выходного дня”.
Напомним, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.