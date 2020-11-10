Российские миротворцы в Карабахе и COVID-19 у Зеленского - главные события суток

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в сети появился текст заявления. Следует отметить, что в настоящее время официальные порталы лидеров государств-подписантов не публиковали документ.

Почти сразу после заявления Пашиняна, в Ереване начались массовые протесты. Недовольные условиями перемирия, в частности — передачей Азербайджану части спорных территорий, демонстранты ворвались в здание правительства республики. Они требовали выдачу Пашиняна, выкрикивали антиправительственные лозунги. В частности, протестующие избили спикера парламента Армении.

В свою очередь, в Кремле подтвердили подписание соглашения. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Следует отметить, что этим событиям предшествовало сбивания российского военного вертолета на границе с Азербайджаном, атаку по которому признал Баку. Министерство иностранных дел России “положительно” оценилл признание со стороны Азербайджана вины за сбивание техники.

Коронавирус в Украине