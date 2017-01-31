Російська сторона так і не надала підтвердження припинення вогню в Авдіївці — П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Російська сторона так і не надала письмового підтвердження припинення вогню в Авдіївці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Обстріли Авдіївки не припиняються. Письмового підтвердження припинення вогню у зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання”, — написав П.Жебрівський.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Як повідомляв УНН, більш 15 тис. людей в Авдіївці залишилися без тепла.