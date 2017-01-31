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Російська сторона так і не надала підтвердження припинення вогню в Авдіївці — П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 8127 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Російська сторона так і не надала письмового підтвердження припинення вогню в Авдіївці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

“Обстріли Авдіївки не припиняються. Письмового підтвердження припинення вогню у зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання”, — написав П.Жебрівський.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв УНН, більш 15 тис. людей в Авдіївці залишилися без тепла.

Українські Національні Новини

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