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Российская сторона так и не предоставила подтверждение о прекращении огня в Авдеевке - П.Жебривский

Российская сторона так и не предоставила подтверждение о прекращении огня в Авдеевке - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 8127 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Российская сторона так и не предоставила письменного подтверждения о прекращении огня в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает УНН.

"Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Письменного подтверждения о прекращении огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - написал П.Жебривский.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНН, более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла.

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