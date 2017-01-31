Российская сторона так и не предоставила подтверждение о прекращении огня в Авдеевке - П.Жебривский

"Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Письменного подтверждения о прекращении огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - написал П.Жебривский.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНН, более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла.