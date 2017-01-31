Российская сторона так и не предоставила подтверждение о прекращении огня в Авдеевке - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Российская сторона так и не предоставила письменного подтверждения о прекращении огня в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает УНН.
"Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Письменного подтверждения о прекращении огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения", - написал П.Жебривский.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Как сообщал УНН, более 15 тыс. человек в Авдеевке остались без тепла.