Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети і георгіївський хрест
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На українсько-російському кордоні в Харківській області правоохоронці вилучили у громадянина Російської Федерації кілька старовинних монет та георгіївський хрест. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками митниці запобігли незаконному переміщенню через кордон старовинних предметів", - йдеться в повідомленні.
Так, в пункт пропуску "Гоптівка", на виїзд з України, прибув автомобіль марки Wolksvagen. Ним як пасажир їхав громадянин Росії 1965 року народження.
Під час огляду валізи іноземця правоохоронці виявили шість старовинних монет, датованих ХVIII-XIX століттями, та георгіївський хрест.
Виявлені предмети вилучено. Чи становлять вони культурну чи історичну цінність, встановить експетриза.
Нагадаємо, співробітник міжнародного аеропорту "Бориспіль" під Києвом намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів.