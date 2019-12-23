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Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети і георгіївський хрест

Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети і георгіївський хрест

Київ • УНН

 • 16993 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На українсько-російському кордоні в Харківській області правоохоронці вилучили у громадянина Російської Федерації кілька старовинних монет та георгіївський хрест. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. 

"Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками митниці запобігли незаконному переміщенню через кордон старовинних предметів", - йдеться в повідомленні.

Так, в пункт пропуску "Гоптівка", на виїзд з України, прибув автомобіль марки Wolksvagen. Ним як пасажир їхав громадянин Росії 1965 року народження.

Під час огляду валізи іноземця правоохоронці виявили шість старовинних монет, датованих ХVIII-XIX століттями, та георгіївський хрест.

Виявлені предмети вилучено. Чи становлять вони культурну чи історичну цінність, встановить експетриза.

Нагадаємо, співробітник міжнародного аеропорту "Бориспіль" під Києвом намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів.

Українські Національні Новини

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