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Росіянин Ковальов захистив титул чемпіона світу WBO

Росіянин Ковальов захистив титул чемпіона світу WBO

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Росіянин Сергій Ковальов захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у ваговій категорії до 79,38 кг. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У 12-раундовому поєдинку, що пройшов у Челябінську 24 серпня, він виграв у обов'язкового претендента британця Ентоні Ярду технічним нокаутом в 11-му раунді.

У послужному списку 36-річного Ковальова тепер 34 перемоги (29 нокаутом), три поразки і одна нічия.

У послужному списку 28-річного Ярду тепер 18 перемог (17 нокаутом), одна поразка. Він вперше боксував за титул чемпіона світу. Британець займав перше місце в рейтингу WBO.

На даний момент троє росіян володіють титулами чемпіона світу: крім Ковальова, це Дмитро Бівол (Всесвітня боксерська асоціація (WBA), вага до 79,38 кг) і Артур Бетербієв (Міжнародна боксерська федерація (IBF), вага до 79,38 кг).

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