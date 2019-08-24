Россиянин Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске 24 августа, он выиграл в обязательного претендента британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.
В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.
В послужном списке 28-летнего Ярда теперь 18 побед (17 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Британец занимал первое место в рейтинге WBO.
На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF), вес до 79,38 кг).