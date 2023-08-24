росіяни здійснили ротацію ракетоносіїв у Чорному морі - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. росія завела всі ракетоносії в пункти базування. В Чорному морі на чергуванні знаходяться 4 ворожі кораблі, в Азовському -два, серед них один носій “Калібрів”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Військово-морських сил Збройних сил України.
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“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі. В Азовському морі – 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет”, - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 26 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор;
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- до Чорного моря - 24 судна, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
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