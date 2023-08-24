россияне совершили ротацию ракетоносителей в Черном море - ВМС

Цитата

“В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. В Азовском море – 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:



к Азовскому морю – 26 судов, из которых 7 двигались из пролива Босфор;



к Черному морю - 24 судна, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина работает над созданием союза для защиты Черноморского, Азовского и балтийского пространства