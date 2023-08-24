россияне совершили ротацию ракетоносителей в Черном море - ВМС

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Киев. 24 августа. УНН. россия ввела все ракетоносители в пункты базирования. В Черном море на дежурстве находятся 4 вражеских корабля, в Азовском-два, среди них один носитель “Калибров”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Цитата

“В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. В Азовском море – 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • к Азовскому морю – 26 судов, из которых 7 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 24 судна, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

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