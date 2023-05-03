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росіяни вночі ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе - ОВА

Київ • УНН

 • 789650 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Використовуючи дрони-камікадзе та артилерію, російські окупанти пошкодили загалом три інфраструктурні об’єкти, 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків та поранили троє людей на Донеччині, заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

"Серед ночі росіяни ударили по Костянтинівці дронами-камікадзе. Також вдень місто зазнало артобстрілу — поранено 1 людину, пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків", - повідомив Кириленко.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація за напрямками така:

  • На Волноваському напрямку під вогнем Градів Новоукраїнка — пошкоджено 1 будинок.
  • На Донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Курахівську громаду — 1 людина поранена у Ганнівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
  • На Горлівському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Північному Торецької громади. Протягом доби відбувалися обстріли сіл Соледарської громади.

З його слів, за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини. 

Доповнення

росіяни обстрілюють прифронтові райони Донеччини, руйнуючи інфраструктуру та загрожуючи життю цивільних громадян. Противник застосовує також ракети.

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