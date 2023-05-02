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росіяни вночі завдали ракетний удар по Краматорську

росіяни вночі завдали ракетний удар по Краматорську

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські війська вночі завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, є поранена людина. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу", - написав Кириленко.

Деталі

За його словами, ситуація за напрямками на ранок така:

  • На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів - снаряди влучили по трьох вулицях. Тричі під обстріли потрапило Курахове - пошкоджено сільгосппідприємство.
  • На Горлівському напрямку пошкоджено 4 будинки у Васюківці Соледарської громади та 1 будинок у Торецькій громаді. Зафіксовано обстріли на околицях Часовоярської громади.
  • На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. 6 разів росіяни обстріляли Лиманську громаду - без жертв і руйнувань.

Доповнення

Російські окупанти за 1 травня поранили ще двох жителів Донецької області.

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