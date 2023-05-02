россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, есть раненый человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 1 человека, повредили школу", - написал Кириленко.
Детали
По его словам, ситуация по направлениям на утро такая:
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- На Донецком направлении Авдеевка подверглась двум массированным артобстрелам - снаряды попали по трем улицам. Трижды под обстрелы попало Курахово - повреждено сельхозпредприятие.
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- На Горловском направлении повреждены 4 дома в Васюковке Соледарской громады и 1 дом в Торецкой громаде. Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской громады.
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- На Лисичанском направлении в Северске ранен человек, повреждены многоэтажка и 2 частных дома. 6 раз россияне обстреляли Лиманскую громаду - без жертв и разрушений.
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Дополнение
Российские оккупанты за 1 мая ранили еще двух жителей Донецкой области.