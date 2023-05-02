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россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску

россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску

Киев • УНН

 • 334594 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, есть раненый человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 1 человека, повредили школу", - написал Кириленко.

Детали

По его словам, ситуация по направлениям на утро такая:

  • На Донецком направлении Авдеевка подверглась двум массированным артобстрелам - снаряды попали по трем улицам. Трижды под обстрелы попало Курахово - повреждено сельхозпредприятие.
  • На Горловском направлении повреждены 4 дома в Васюковке Соледарской громады и 1 дом в Торецкой громаде. Зафиксированы обстрелы в окрестностях Часовоярской громады.
  • На Лисичанском направлении в Северске ранен человек, повреждены многоэтажка и 2 частных дома. 6 раз россияне обстреляли Лиманскую громаду - без жертв и разрушений.

Дополнение

Российские оккупанты за 1 мая ранили еще двух жителей Донецкой области.

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