росіяни вдарили по Куп'янську ракетою "Гром Е-1", є пошкодження інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Армія рф минулої доби обстріляла цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, російські війська вдарили ракетою "Гром Е-1" по Куп’янську, повідомив у п’ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих», - написав Синєгубов у Telegram.
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Крім того, протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
Також у селищі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.
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За словами Синєгубова, у четвер близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Доповнення
27 вересня російські війська минулої доби обстріляли п'ять районів Харківської області, зокрема, по Куп'янському району завдали удар ракетою "Гром Е-1", є пошкодження об'єкта інфраструктури.