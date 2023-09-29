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росіяни вдарили по Куп'янську ракетою "Гром Е-1", є пошкодження інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Армія рф минулої доби обстріляла цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, російські війська вдарили ракетою "Гром Е-1" по Куп’янську, повідомив у п’ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

«По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих», - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Крім того, протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

Також у селищі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.

Доповнення

За словами Синєгубова, у четвер близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Доповнення

27 вересня російські війська минулої доби обстріляли п'ять районів Харківської області, зокрема, по Куп'янському району завдали удар ракетою "Гром Е-1", є пошкодження об'єкта інфраструктури.

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