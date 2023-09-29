россияне ударили по Купянску ракетой "Гром Е-1", есть повреждения инфраструктуры - ОВА

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Армия рф за прошедшие сутки обстреляла гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области. В частности, российские войска ударили ракетой "Гром Е-1" по Купянску, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«По г. Купянск враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Кроме того, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.

Также в поселке Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.

Дополнение

По словам Синегубова, в четверг около 14:00 вблизи с. Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82. Двое мужчин 31-го и 68-ми лет, которые были в тракторе, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Дополнение

27 сентября российские войска за прошедшие сутки обстреляли пять районов Харьковской области, в частности, по Купянскому району нанесли удар ракетой "Гром Е-1", есть повреждения объекта инфраструктуры.

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